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Hollanda ismini resmi olarak değiştirdi

Alınan resmi kararla birlikte Hollanda artık "Holland" adı yerine "Netherlands" ismini kullanacak.

Haber Merkezi | 06.10.2019 - 16:37..
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Hollanda aldığı karar ile ülkenin batı kıyısını ifade eden "Holland" ismi yerine ülkenin tamamını ifade eden 'Netherlands' ismini kullanacak.

"NETHERLANDS KULLANILSA DA RESMİ OLARAK HOLLAND KULLANILIYORDU"

Netherlands dünya genelinde kullanılsa da ülkenin resmi adı Holland olarak yer alıyordu.

Hollanda ismini resmi olarak değiştirdi

"FUHUŞ VE UYUŞTURUCUYU ANIMSATIYOR"

Söz konusu karar Hollanda isminin uyuşturucu ve Red Light Sokağı ile anımsatması sebebiyle alındı.

Hollanda ismini resmi olarak değiştirdi

Amsterdam yönetiminin ülkenin resmi ismi olarak Netherlands'i kabul etmesiyle beraber ülkenin yeni imajının Netherlands adı etrafında şekillendirilmesi planlanıyor.

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