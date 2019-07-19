Hollanda, Srebrenitsa katliamında kendini aklama derdinde

Hollanda'da ülkenin en yetkili mahkemesi konumundaki Yargıtay, Srebrenitsalı kurban yakınlarının Hollanda devleti aleyhine açtığı davanın temyiz kararını açıkladı.

SORUMLULUĞUMUZ YÜZDE 10

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlerin görev yaptığı üsse sığınan 350 Srebrenitsalı Boşnak'ın 13 Temmuz 1995'te askerlerce üsten çıkarıldığını kabul eden Yargıtay, daha sonra Sırplar tarafından katledilen bu kişilerin ölümünde Hollanda'nın sorumluluk payının yalnızca yüzde 10 olduğuna hükmetti.

Yargıtay, söz konusu sivillerin üste kalsalar dahi yaşamalarının "kesin olmadığını" ifade ederken Hollandalı askerlerin, Sırpların bu Boşnak sivilleri alıkoymasına engel olamayacağını kaydetti.

1995 Srebrenitsa Soykırımı VİDEO

ÖDENECEK TAZMİNATI DA İNDİRDİLER

Yargıtayın bugün açıkladığı nihai karar doğrultusunda, Hollanda devletinin kurban yakınlarına ödeyeceği tazminat da talep edilen miktarın yüzde 30'undan, yüzde 10'una indirildi.

Bu arada, yüksek mahkemenin 2017'deki kararında da Hollanda kısmen suçlu bulunmuş, ancak Hollanda'nın sorumluluk oranı yüzde 30 olarak açıklanmıştı.

2011'DE AÇILAN DAVADA HOLLANDALI ASKERLER SUÇLU BULUNMUŞTU

Hollanda'daki bir başka mahkeme 2011'de, savaş döneminde BM bünyesinde tercümanlık yapan ve soykırımda annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Hasan Nuhanovic'in açtığı davada aynı sebepten Hollandalı askerleri suçlu bulmuş, Nuhanovic'e tazminat ödenmesine hükmetmişti. Mahkemenin bu kararına istinaden, Srebrenitsa'daki soykırımda yakınlarını kaybeden diğer aileler de Hollanda aleyhine dava açmıştı.



Ratko Mladiç ve Hollandalı komutan Ton Karremans

SREBRENİTSA'DA NELER YAŞANDI

Bosna savaşında önce nüfüsu 24 bin civarı olan Srebrenitsa'nın nüfusu, diğer bölgelerden gelen mülteci göçleriyle 60 bin civarına gelmişti.

Artık Srebrenitsa, 'açlık' ve 'hastalıklar' ile mücadele eden bir 'toplama kampı'na dönüşmüştü.Müslümanların elindeki silahlar, BM Barış Gücü tarafından koruma gerekçesiyle toplanmıştı.

Ratko Mladiç komutasındaki Sırplar, Srebrenitsa'ya olan saldırılarını sıklaştırdıklarında müslümanların toplanan silahlarını geri almak için yaptıkları başvuru, sorumlu Hollanda komutanı Thom Karremans tarafından reddedildi.

BM, yalnızca iki F-16'yı kent üzerinde bir uçuş yaptırmakla yetindi. Hollandalı askerler, bir gece yarısı Bosna'daki BM Barış Gücü komutanı Hollandalı generalden aldıkları emir doğrultusunda kenti boşalttılar.