Hollanda'da banyoda telefonla konuşurken elektrik çarptı

Beverwijk şehrinde 13 yaşındaki kız çocuğu, banyoya telefonla girdi.
ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI
Telefonu şarja koyan ve telefonda konuşmaya başlayan kız, bir anda elektrik akımına kapıldı.
ANNESİ BAYGIN HALDE BULDU
Lavaboya giren annesi ise çocuğunu baygın halde ve kasılma içerisinde buldu. Anne hemen telefonu şarjdan çıkardı ve kızını da olayın meydana geldiği yerden uzaklaştırdı.
HAFIZA KAYBI YAŞADI
Hastaneye götürülen genç kızın olay anına dair hiçbir şey hatırlamadığı, hafıza kaybı yaşadığı belirtildi. Ayrıca genç kızın, telefonu tuttuğu sağ eli ve karnında yanıklar oluştuğu ifade edildi.