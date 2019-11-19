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Hollanda'da banyoda telefonla konuşurken elektrik çarptı

Banyoya telefonla giren 13 yaşındaki kız çocuğu, cihazı şarja koyup telefonla konuşmaya başladı. Elektrik akımına kapılan kız, hafıza kaybı yaşadı.

Haber Merkezi | 19.11.2019 - 12:10..
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Beverwijk şehrinde 13 yaşındaki kız çocuğu, banyoya telefonla girdi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Telefonu şarja koyan ve telefonda konuşmaya başlayan kız, bir anda elektrik akımına kapıldı.

ANNESİ BAYGIN HALDE BULDU

Lavaboya giren annesi ise çocuğunu baygın halde ve kasılma içerisinde buldu. Anne hemen telefonu şarjdan çıkardı ve kızını da olayın meydana geldiği yerden uzaklaştırdı.

Hollanda'da banyoda telefonla konuşurken elektrik çarptı

HAFIZA KAYBI YAŞADI

Hastaneye götürülen genç kızın olay anına dair hiçbir şey hatırlamadığı, hafıza kaybı yaşadığı belirtildi. Ayrıca genç kızın, telefonu tuttuğu sağ eli ve karnında yanıklar oluştuğu ifade edildi.

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