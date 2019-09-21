Hollanda'da Ulusal Çiş Günü

Hollanda'da idrar kaçırma sorunu yaşayan 850 bin kişinin, cadde ve sokaklarda yeterli sayıda umumi tuvalet bulunmadığı için evde kalmaya mahkum edildiği açıklandı.

Mesane sorunu yaşayan kişilerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurulan Hollanda Kontinans Vakfı, alışverişin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda her 500 metrede bir umumi tuvalet yapılmasını istiyor.

ULUSAL ÇİŞ GÜNÜ

Hollanda'da her yıl eylül ayının üçüncü perşembesi, "Ulusal Çiş Günü" (Nationale Plasdag) ilan ediliyor.

Hollanda Kontinans Vakfı, bu yılki "Çiş Günü" etkinliklerinde, idrar tutamama sorunu yaşayan insanların sorununu bir kez daha gündeme taşıdı.

Vakıf, Hollanda'daki belediyelere, bu konuya daha fazla duyarlılık göstermeleri ve yeterli sayıda umumi tuvalet için harakete geçmeleri çağrısında bulundu.

ALIŞVERİŞİ İNTERNETTEN YAPIYORLAR

BBC'nin haberine göre Koppen, tuvalet sorunu yüzünden dışarı çıkamayan yüzbinlerce kişinin, alışveriş ihtiyacını internet aracılığıyla gidermeye çalıştığını belirtiyor.