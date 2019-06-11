Hollandalı gezginler bisikletle dünyayı dolaşıyor

3 ay önce ülkelerinden yola çıkan ve şu ana kadar 7 ülkeyi geçen Hollandalı gezginler, Artvin'da mola verdi. Hollandalı Bergsama ve Frenaij, Türkiye'yi çok sevdiklerini söyledi.

HOLLANDA'DAN BİSİKLET İLE ÇIKTILAR

Mari Bergsama ve Eva Frenaij, bisiklet ile dünyayı gezmek için 3 ay önce ülkeleri Hollanda'dan yola çıktı. İkili, Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ı geçerek, Türkiye'ye ulaştı.

Bergsama ve Frenaij, Karadeniz Sahil Yolu'ndan pedal çevirerek, geldikleri Artvin'de mola verdi.

Bisikletleri ile binlerce kilometre yol katettiklerini anlatan Mari Bergsama, "Hollanda'dan yola çıktık. Üç ayda Türkiye'ye geldik. Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan'dan geçerek Çin'e ulaşarağız ve yolculuğumuzu tamamlayacağız. Çok keyifli bir yolculuk oluyor. Yoruluyoruz ama değiyor" dedi.

Bisikletle dünyayı geziyorlar VİDEO

"TÜRKİYE'DE ÇOK EĞLENDİK"

Türkiye'de çok iyi karşılandıklarını söyleyen Eva Frenaij de "Türk insanı çok sıcak kanlı. Ramazan ayında bizi sürekli iftara davet ettiler. Her zaman çay ikramında bulundular. Türkiye'den geçerken çok eğlendik" diye konuştu.