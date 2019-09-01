Hong Kong'da protestocular polise direnemiyor

Bursa'nın İznik ilçesinde, düğün öncesi damat Özkan Uslu'ya arkadaşları tarafından yapılan şakalar, görenleri güldürdü.

3

Kendisine 'lan' diye hitap eden kişiyi öldüren firari yakalandı

Adana'da 2013 yılında kendisine 'lan' dediği için öldürdüğü kişi yüzünden cezaevine giren ve ardından cezaevinden firar eden zanlı yakayı ele verdi.