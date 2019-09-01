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Hong Kong'da protestocular polise direnemiyor

Amerika tarafından desteklendiği iddia edilen eylemciler, polis karşısında etkisiz kalmaya başladı.

Haber Merkezi | 01.09.2019 - 14:39..
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Hong Kong'da Çin karşıtı protesto gösterileri üçüncü ayını doldurdu.

Amerikan bayraklarıyla eylemlere katılanlar ve meydanlarda Amerikan marşı söyleyen eylemciler, desteğin geldiği ülkeyi açık açık ortaya koyuyor.

Son günlerde eylemlerin son bulması konusunda kararlılık gösteren Hong Kong polisi, müdahalenin şiddetini artırdı.

ŞEMSİYELER İŞE YARAMIYOR

Son olarak metro istasyonunda kaydedilen görüntülerde, eylemcilerin artık pes noktasına geldiğini gösteriyor.

Hong Kong'da protestocular polise direnemiyor ViDEO

JOP YEDİ, AĞLADI

Metro içerisinde sıkıştırılan şemsiyeli eylemciler, polis ekipleri tarafından joplarla dövüldü.

Bu sırada ağlamaya başlayan eylemcilerin gözyaşları kameralara yansıdı.

Hong Kong polisi, eylemlerin son bulacağı güne kadar müdahalelerden vazgeçmeyeceğini söylüyor.

Hong Kong'da protestocular polise direnemiyor

Hong Kong'da protestocular polise direnemiyor

Hong Kong'da protestocular polise direnemiyor

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