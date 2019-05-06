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Huawei, 48 MP Sony kameralı iki tablet üzerinde çalışıyor

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Huawei, üstün özelliklere sahip iki tablet modeli piyasaya sürecek.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 10:02..
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Akıllı telefonlara olan ilginin oldukça arttığı son aylarda birçok üretici yeni modellerini piyasaya sürerken, tablet sektörüne olan ilgi oldukça azalmış durumda. Özellikle büyük ekranlı akıllı telefon sayısının oldukça artması, tabletlere olan talebi azaltmış ve tablet pazarı oldukça küçülmüştü.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, tablet pazarını yeniden canlandırmak için Android işletim sistemine sahip iki yeni tablet piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

huawei

HUAWEI'DEN İKİ YENİ TABLET

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre; Huawei'nin iki tableti de bu yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak olan üst seviye Kirin 985 işlemcisinden gücünü alacak. Kod isimleri belli olan tabletler, sırasıyla 8,4 ve 10,7 inç büyüklüğünde ekranlar ile piyasaya sürülecek ve 2560 x 1600 piksel ekran çözünürlüklerine sahip olacak.

huawei

48 MP çözünürlüğünde Sony sensörlü bir arka kamera ile gelmesi beklenen iki yeni tabletin, batarya kapasiteleri de ortaya çıktı. Buna göre 8,4 inç ekrana sahip olan tabletin batarya kapasitesi 4200 mAh, 10,7 inç büyüklüğündeki tabletin batarya kapasitesi ise 7500 mAh olacak.

Huawei'nin üzerinde çalıştığı bu iki tablet hakkında şimdilik başka bir bilgi bulunmuyor. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız.

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