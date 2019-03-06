Huawei, ABD hükümetine dava açmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz ağustos ayında Donald Trump, tüm ABD devlet kurumlarının ZTE ve Huawei teknolojilerini kullanmasını yasaklayan Savunma Yetki Yasası'nı imzalamıştı. Ardından aralık ayında Huawei'nin Mali İşler Müdürü Meng Wandzhou, ABD'nin talimatı üzerine Kanada'da tutuklanmıştı.

Huawei'nin baş finans sorumlusu Meng Wanzhou'nun avukatları, Wanzhou'nun anayasal haklarının ihlal edilerek üç saat boyunca sorgulandığını ve gözaltında tutulduğunu iddia ederek, iki gün önce Kanada hükümetine, sınır idaresine ve federal polise dava açmıştı.

HUAWEI, ABD HÜKÜMETİNE DAVA AÇACAK

Çin telekomünikasyon şirketi Huawei'nin, ABD federal kurumlarının şirketin ürünlerini kullanmalarını yasakladığı için, ABD hükümetine dava açmaya hazırlandığı bildirildi.

Davanın ayrıntılı içeriği tam olarak bilinmese de Huawei, ABD yüzünden itibar kaybettiğini düşünüyor ve artık beklemek istemiyor.





ABD'Yİ DAVA EDEN TEK FİRMA HUAWEI DEĞİL

ABD, Rus hükümetine istihbarat gönderdiğinden şüphelendiği için Kaspersky yazılımının kullanılmasını 2017 yılında yasaklamış ve ardından Kaspersky ABD'ye dava açmıştı. Hâkim, ABD'nin aldığı kararın cezalandırıcı olmadığını, sadece bir önlem olduğunu belirterek davayı reddetmişti.

Bakalım önümüzdeki süreçte, Huawei ile ABD arasındaki bu dava ne gibi sonuçlar doğuracak?

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