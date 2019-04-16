taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.79425
Euro
6.55655
Altın
1284.67
Borsa
96810.22
Gram Altın
239.343

Huawei ilk arabasını bu hafta tanıtmayı planlıyor

Çinli şirket Huawei, bu hafta Şanghay'da düzenlenecek olan Shanghai Auto Show'da ilk arabasını kullanıcıların beğenisine sunacak.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 11:05..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Çinli şirket Huawei, yalnızca akıllı telefon ve ağ ekipmanı üretmekle kalmayıp şansını otomotiv sektöründe de denemek istiyor. Şirket, ilk otomobil prototipini 16-25 Nisan tarihleri ​​arasında gerçekleşecek olan Shanghai Auto Show'da tanıtacak.

Huawei ve Dongfeng Motor, Xiangyang şehir yetkilileriyle yaklaşık 3 milyar yuan değerinde (yaklaşık 450 milyon ABD doları) bir anlaşma imzaladı. Söz konusu anlaşma, otomobiller için akıllı platformların, lojistik ve otonom otomobillerde 5G'nin geliştirilmesini içeriyor.

huawei

Huawei ve Dongfeng Motor ile yetkililerin yaptığı anlaşmanın detayları henüz paylaşılmasa da iki Çinli şirketin, bağlantı ve bulut özelliklerine sahip bir çözüm üzerinde çalıştığı anlaşılıyor. Yeni tanıtacağı otomobilde 5G teknolojisinin etkin bir şekilde rol alacağı belirtilen Huawei'nin, yeni otomobillerini şimdi olmasa da ilerde başta Çin şehirleri olmak üzere birçok şehirde kullanıma sunacağı  belirtiliyor.

Sizce Huawei, otomotiv sektöründe de başarılı olabilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

323
Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

187
Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

154
İstanbul'da seçim süreci

İstanbul'da seçim süreci

205
Macron yangının olduğu Notre Dame Katedrali'nde

Macron yangının olduğu Notre Dame Katedrali'nde

85
Yunanistan ABD'yle ilişkileri ileri taşıyor

Yunanistan ABD'yle ilişkileri ileri taşıyor

90
Hülya Avşar kırmızı geceliğiyle poz verdi

Hülya Avşar kırmızı geceliğiyle poz verdi

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir