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Huawei Mate Xs, 30 bin TL fiyatıyla ülkemizde satışa çıktı

Huawei'nin ikinci katlanabilir telefonu Mate Xs, ülkemizde 30 bin liradan satışa çıktı.

Haber Merkezi |
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Huawei Mate Xs, 30 bin TL fiyatıyla ülkemizde satışa çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz yıl şubat ayında düzenlediği bir etkinlikte, ilk katlanabilir telefonu olan Mate X modelini tanıtmıştı.

Gerek ABD ile yaşanan ticaret anlaşmazlıkları gerekse Samsung'un Galaxy Fold'da yaşadığı sorunlar nedeniyle, Mate X'in piyasaya çıkış tarihini sürekli erteleyen Huawei, 2019 sonbaharında telefonu satışa çıkarmıştı.

huawei

HUAWEI'NİN İKİNCİ KATLANABİLİR TELEFONU: MATE Xs

Huawei, geçtiğimiz şubat ayında ikinci katlanabilir telefonu Mate Xs'İ tanıtmıştı. İlk modele göre daha sağlam yapısıyla dikkat çeken telefonun özellikleri ise şu şekildeydi:

  • Katlanabilir 8 inç ekran
  • Kirin 990 işlemci
  • 8GB RAM
  • 512GB depolama
  • 40 MP + 20 MP + 8 MP + ToF kamera
  • 4.500 mAh batarya
  • 55W hızlı şarj desteği
  • Android 10 işletim sistemi
  • 5G desteği

huawei

HUAWEI MATE Xs TÜRKİYE FİYATI

Huawei Mate Xs modelinin yurt dışı fiyatı yaklaşık 2 bin 700 dolar olarak açıklanmıştı. Ancak ülkemizde bu telefona sahip isteyen kullanıcılar biraz hayal kırıklığına uğrayabilir.

Huawei, çevrimiçi Türkiye mağazasında Mate Xs modelini 29 bin 999 TL'den satışa çıkardı.

matex

Instagram: @eshteknoloji

 

Huawei Mate Xs, 30 bin TL fiyatıyla ülkemizde satışa çıktı

Huawei Mate Xs, 30 bin TL fiyatıyla ülkemizde satışa çıktı

Huawei Mate Xs, 30 bin TL fiyatıyla ülkemizde satışa çıktı

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