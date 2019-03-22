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Huawei P30 serisinin fotoğrafları ortaya çıktı

26 Mart'ta resmi olarak tanıtılacak olan Huawei P30 serisine ait yeni fotoğraflar yayınlandı.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 09:45..
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Huawei P20 ve P20 Pro'nun duyurulmasından neredeyse bir yıl sonra, Huawei P30 ve P30 Pro 26 Mart'ta tanıtılacak.

Huawei, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 26 Mart'ta Fransa'nın Paris şehrinde düzenleyeceği bir etkinlikte, Huawei P30 serisinin tanıtılacağını onayladı.

huawei

BAZI ÖZELLİKLER ŞİMDİDEN ORTAYA ÇIKTI

Sızdırılan bilgilere göre Huawei P302340x1080 çözünürlüğe sahip 6 inç bir ekrana sahip olacak. 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri ile gelecek telefonda, 4000mAh batarya bulunacak.

Üçlü arka kameraya sahip Huawei P30'un ana kamerasının, 40 megapiksel çözünürlük ve 5x optik yakınlaştırma özelliği ile gelmesi bekleniyor. Telefonun ön kamerasının ise 24 megapisel değerinde olacağı tahmin ediliyor.

Tanıtımına günler kala Huawei P30 serisine ait yeni fotoğraflar yayınlandı. P30 serisine daha net bir şekilde bakabileceğiniz fotoğraflara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

huawei p30

huawei p30

huawei p30

huawei p30

huawei p30

 

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