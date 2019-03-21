Huawei P30 ve P30 Pro'nun ekranlarını Samsung üretecek

Çinli teknoloji devi Huawei, 26 Mart'ta Paris'te düzenleyeceği bir etkinlikte, en yeni modelleri P30 ve P30 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonlarla ilgili ortaya çıkan bazı bilgileri geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık.

Yeni gelen bilgilere göre Huawei'nin en yeni modelleri P30 ve P30 Pro'da bulunacak OLED ekranlar Samsung tarafından üretilecek. Huawei P20 ve P20 Pro telefonların ekran üreticisi olan LG ve BOE'den vazgeçen Huawei, ekran üreticisi olarak tek bir kaynağa yönelmek istiyor.

HUAWEI SAMSUNG'U TERCİH EDİYOR

Üretimde aksaklık yaşamak istemeyen Çinli şirket, Samsung'un OLED ekran panellerinin seri üretimde olması ve ekranların telefonlar için oldukça kaliteli olması nedeniyle Samsung'u tercih etmiş gibi görünüyor.

Apple'ın da OLED ekranlar için Samsung'u tercih edeceği konuşuluyor. Güney Koreli şirket, çeşitli ekran örneklerini Apple'a göndererek bu yakınlaşmayı daha da artırmıştı. Bakalım Huawei'de olduğu gibi yeni nesil iPhone modellerinde de Samsung imzasını görebilecek miyiz?

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