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Huawei P40, çift işletim sistemi ile satışa çıkabilir

Google'ın getirdiği yasaklar ile zor durumda kalan Huawei, gelecek yıl piyasaya çıkaracağı P40 modelinde iki işletim sistemine yer verebilir.

Haber Merkezi | 23.10.2019 - 15:05..
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Bildiğiniz gibi Google, Huawei'nin Google servislerini kullanmasını yasaklamış ve Huawei Mate 30 serisi, bu servisler olmadan piyasaya sürülmüştü. Şirket, bu nedenle Mate ve Mate 30 Pro modellerinde kendi uygulama mağazası ve servislerini kullanıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz aylarda HarmonyOS isimli kendi mobil işletim sistemini tanıtmış, ancak bu işletim sistemi hiçbir telefonda karşımıza çıkmamıştı.

harmony os

HUAWEI P40 SERİSİNDE İKİ İŞLETİM SİSTEMİ DE YER ALABİLİR

Huawei'nin gelecek sene mart ayında tanıtmasını beklediğimiz P40 serisinde, hem Android 10 hem de Huawei'nin geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemi kullanılabilir. Eğer bu iddialar doğruysa; Huawei P40, dünyanın çift işletim sistemine sahip ilk telefonu olabilir.

Huawei P40 modellerinde çift işletim sisteminin bulunması, kullanıcıların istedikleri işletim sistemini seçebileceklerii anlamına geliyor. Örneğin kullanıcılar; telefonu ilk açtıklarında karşılarına çıkan kurulum ekranından, hangi işletim sistemini kullanmak istediklerinii seçip, telefonun kurulumunu bu şekilde yapabilecekler.

huawei

HARMONYOS İŞLETİM SİSTEMİNİN ANDROİD'İN YERİNİ ALMASI YILLAR SÜREBİLİR

Huawei, IoT ve akıllı cihazlar için HarmonyOS işletim sistemini tanıtsa da akıllı telefonlarda da bu yazılıma yer vereceğini açıklamıştı. Ancak bir Huawei yöneticisi; yaptığı açıklamada, HarmonyOS işletim sisteminin Android'in yerini alabilmesi için birkaç yıla daha ihtiyaçları olduğunu belirtti.

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Huawei P40, çift işletim sistemi ile satışa çıkabilir

Huawei P40, çift işletim sistemi ile satışa çıkabilir

Huawei P40, çift işletim sistemi ile satışa çıkabilir

Huawei P40, çift işletim sistemi ile satışa çıkabilir

Huawei P40, çift işletim sistemi ile satışa çıkabilir

Huawei P40, çift işletim sistemi ile satışa çıkabilirHuawei P40, çift işletim sistemi ile satışa çıkabilirHuawei P40, çift işletim sistemi ile satışa çıkabilirHuawei P40, çift işletim sistemi ile satışa çıkabilir

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