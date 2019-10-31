Hülya Avşar: Armine Harutyunyan'ı beğeniyorum

Hülya Avşar, Gucci'nin reklam yüzü olan ve bir süre herkesin konuştuğu Armine Harutyunyan'ı beğendiğini dile getirdi.

Avşar, “Son günlerde en beğendiğim, karizmatik bulduğum isim Armine Harutyunyan. Herkesin birbirine benzediği bir dünyada o kadar doğal ve güzel duruyor ki, dikkatimi çekiyor." dedi.

500 MANKEN İÇİNDEN SEÇİLDİ

23 yaşındaki grafik tasarımcısı Armine Harutyunyan, Milano Moda Haftası’ndaki Gucci defilesinde podyuma çıkmıştı. 500 manken arasından seçilen Armine, Berlin’de konser izlerken keşfedilmişti.