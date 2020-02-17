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Hülya Avşar, Helin Avşar'ı dolandırılmaktan kurtardı

‘Ponzi Zinciri’ adlı sistem ile dolandıran Mine Ö.’nün kurbanlarından birinin de Helin Avşar olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi | 17.02.2020 - 08:00..
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Ünlülerden birçok ismi, ‘Ponzi Zinciri’ adlı sistem ile dolandıran Mine Ö.’nün son kurbanlarından biri de Sinan Akçıl’ın oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı olmuştu. Kar payı vaat eden sisteme yarım milyon lirasını kaptıran Burcu Kıratlı 1 ay önce savcılığa başvurmuştu.

HÜLYA ÇOK KIZDI

Bu zincire katılanlar arasında Helin Avşar’ın da olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre; 130 bin lirasını alıp sistemden çıkmak istedi. Ama Mine Ö. vermek istemedi. Durumu öğrenen abla Hülya Avşar sinirden çıldırdı. Önce kardeşi Helin’e kızdı. Sonra da devreye girip 130 bin lirayı almayı başardı.

Hülya Avşar, Helin Avşar'ı dolandırılmaktan kurtardı

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