Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon 600 bin tek yürek olduk

Burak Yılmaz: Avupa Şampiyonası'nda olur muyum, olmaz mıyım bilemem

1 Theresa May'e 'İslamofobi tanımını kabul et' çağrısı Londra Belediye Başkanı Sadık Han, İngiltere Başbakanı Theresa May'i yeni bir İslamofobi tanımını kabul etmeye ve İslamofobi'nin ırkçılık olduğunu kabul etmeye çağırdı.

2 Şenol Güneş, Burak Yılmaz'a takıldı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında Avrupa Şampiyonası'na yetişmek istediğini söyleyen Burak Yılmaz'a "Yetişirsin, yetişirsin. Daha Dünya Kupası var" dedi.

3 BM Mali’deki katliamda ölü sayısını 134 olarak açıkladı Birleşmiş Milletler (BM), Afrika ülkesi Mali’de meydana gelen katliamda hayatını kaybedenlerin sayısını 134 olarak açıkladı.

4 Hülya Avşar photoshop yapmadığını söyledi Daha önce photoshop'lu fotoğraflarıyla defalarca haber olan Hülya Avşar, photoshop'un nasıl yapıldığını bile bilmediğini iddia etti.

5 Siirt’te 27 köy yolu ulaşıma kapandı Kentte etkili olmaya devam eden kar yağışı nedeniyle Pervari, Şirvan, Eruh ilçelerine bağlı 27 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

6 İngiltere'nin siyasi çıkmazı: Brexit İngiltere'de 2016 yılından bu güne bir sorun haline gelen Brexit ülkenin siyasal gündeminde derin yaralar açıyor. David Cameron'u tahtından eden bu süreç şimdi de Theresa May'in koltuğunu sallıyor.