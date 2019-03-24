Hülya Avşar photoshop yapmadığını söyledi

Oyuncu Hülya Avşar, Türk Böbrek Vakfı için tenis oynadı. Düzenlenen organizasyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, bu sıralar televizyon işlerinden uzak durduğunu söyledi.
Photoshop'suz Hülya Avşar - Foto Galeri
"İNSANLARA SALLAMIYORUM"
Magazin konularına pek karışmadığını dile getiren Avşar, "Ben insanlara sallamıyorum. Lafı ortaya koyuyorum isteyen üzerine alıyor." dedi.
Sosyal medya paylaşımlarında photoshop olmadığını dile getiren Avşar, "Benim fotoğraflarımda photoshop yok. Photoshop süstür, bakımdır ama ben yapmıyorum. Nasıl yapılıyor onu da bilmiyorum." dedi.