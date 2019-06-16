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Hurdacılar ormanı yaktı

Marmaris’te hurdacıların ormanlık arazideki demir elektrik direğini keserken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA | 16.06.2019 - 21:45..
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Marmaris’in İçmeler Mahallesi, Turunç yolu dördüncü kilometresinde orman yangını çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Beledişesi Marmaris İtfaiye Grup Amirilği ekipleri sevk edildi.Hurdacılar ormanı yaktı

HURDACILAR YÜZÜNDEN YANGIN ÇIKTI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği, olay yerine intikal ederek yangını söndürdü. Yapılan araştırmada yangının hurdacılar tarafından ormanda eski elektrik direğini kesmeye çalıştıkları sırada çıktığı belirlendi.

Hurdacılar ormanı yaktı

Yangın çıkmasına neden olan kişi ya da kişilerin olay yerinden kaçtığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Hurdacılar ormanı yaktı

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