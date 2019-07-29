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Husilerden Abha Havalimanı'na saldırı

Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na İHA'larla saldırı düzenlediklerini duyurdu.

AA | 29.07.2019 - 11:58..
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Husilerin, Suudi Arabistan'a saldırısı sürüyor.

GENİŞ ÇAPLI HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na yönelik geniş çaplı hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

HAVA TRAFİĞİ KESİNTİYE UĞRADI

Qasef-2K tipi İHA'ların kullanıldığı saldırılarda birçok hedefin vurulduğunu kaydeden Seri, Abha Havalimanı'nda hava trafiğinin kesintiye uğradığını belirtti.

Seri, söz konusu saldırının Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'e son 12 saatte düzenlediği 15 hava saldırısına karşı bir misilleme olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

BAZI BÖLGELER HEDEF ALINDI

Suudi Arabistan'dan veya koalisyon güçlerinden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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