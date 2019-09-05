Seçimler öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 1.717 makam aracının olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'da tüm araçları sergileyeceğini söylemişti.

"Her şey çok güzel olacak" sloganıyla seçimleri kazandıktan sonra İBB Başkanlığı koltuğuna oturan İmamoğlu, tatil ve zam haberleriyle son günlerde gündemden düşmedi.

TALİMAT İMAMOĞLU'NDAN

Eleştirilerin hedefi haline gelen Ekrem İmamoğlu, gece yarısı verdiği bir talimatla belediye bünyesindeki tüm araçların Yenikapı'da toplanmasını istedi.

400'E YAKIN ARAÇ VAR

Üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin logosu yer alan ve "Hizmet Aracı" ibaresinin bulunduğu orta segment araçların sayısının 400'e yaklaştığı, ilk gelen bilgiler arasında.

İBB araçları Yenikapı'da VİDEO

ZABITA ARAÇLARI YENİKAPI'DA

İBB ekipleri tarafından kullanılan kamyonetlerin yanı sıra zabıta ekipleri tarafından kullanılan küçük araçlar da Yenikapı'ya dizildi.

MERCEDES DE GELDİ

Gece yarısı başlayan araç toplama seferberliği, sabah saatlerinden itibaren de devam etti.

Yenikapı'ya son olarak, Mercedes marka lüks bir araç daha giriş yaptı.