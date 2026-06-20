İBB A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltı sayısı 10 oldu
Maltepe'de kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunurken akşam saatlerinde 2 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran Çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul Maltepe'de sahilde yürüyüş yapmak için evinin önünde eşini beklediği sırada kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen soruşturma çerçevesinde ilk olarak 2 müteahhit ve ardından işten çıkarıldığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Polis şehir kameralarını da mercek altına alırken kurulan ekip, Erhan Karaal'ı kurtarmak için çalışma başlattı.
BİR DEPODA BAĞLI ŞEKİLDE BULUNDU
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonrasında kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli olarak Yalova ve Kocaeli'de 20 adrese operasyon düzenlendi.
20. adrese düzenlenen operasyonda Karaal, Tuzla'da atıl haldeki bir depoda yerde elleri ve ayakları bağlı halde bulundu.Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı
5 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI
Karaal'ın başında ise eli silahlı bir şüphelinin beklediği belirlendi.
Operasyonlarda 5 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.
GÖZALTI SAYISI 8 OLDU
Böylece, Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
Dün akşam 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 10'a yükseldi.İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı'nın kaçırıldığı ana ilişkin yeni görüntü