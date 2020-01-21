İBB Başkanı İmamoğlu: Taksi plakası ihalesi yapacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediyesi ziyaretleri kapsamında Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'u ziyaret etti.

Arısoy ve yardımcılarından ilçenin sorunları hakkında bilgi alan İmamoğlu daha sonra yapımı devam eden çalışmaları inceledi. İmamoğlu, incelemelerin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu: Taksi plakası ihalesi yapacağız VİDEO

YENİ TAKSİ PLAKALARI AÇIKLAMASI

"Taksi plakaları için İBB tarafından yeni ihale düzenleneceği iddia ediliyor. Böyle bir çalışma var mı?" sorusuna İmamoğlu, "İBB İstanbul'un ihtiyaçlarını gözetliyor. Taksi plakası ihtiyacı konuşulan bir şey zaten. Elbette günü geldiğinde bu yapılacak. Aynen bundan önce yaptığımız gibi şeffaf yapılacak. Elbette yapılmalı ihtiyaçlara bakıyor arkadaşlarım. Her konuda yaptığımız paylaşımcı toplumla diyalog kuran meslek erbabı olan insanlarla konuşan anlayışımızla hareket edip bu konuda da yakın zamanda ulaşım uzmanı arkadaşlarım bir açıklama yapacaklardır. Ama şu an şu tarihte şöyle bir ilanımız var ya da taksi ben plakaları satacağız diye bir tarifimiz yok. Ama elbette İstanbul'un ihtiyacı vardır. Bu konuda da çalışmalarımız vardır" şeklinde yanıt verdi.