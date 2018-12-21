İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan gençlere destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın Başakşehir Belediye Başkanlığı döneminde kurulan Başakşehir Living Lab (Yaşam Laboratuarı), farklı fikirlerin ve projelerin yarıştığı İnovasyon Yarışması’nın 5’ncisini gerçekleştirdi.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen Başakşehir Living Lab 2018 İnovasyon Yarışması Sergi ve Ödül Töreni’ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Üyesi Orhan Öge, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ile yaşam laboratuarında çalışmalar yapan girişimciler, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

BAŞAKŞEHİR LİVİNG LAB TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU

Törende konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Living Lab’ın başlarken tereddüt ettikleri, sonrasında ‘İyi ki başlamışız çok güzel bir noktaya geldik” dedikleri bir proje olduğunu belirterek, şöyle konuştu;

“Living Lab Türkiye’ye örnek oldu. İBB Başkanı olarak Living Lab’i İBB’de de Zemin İstanbul adıyla devam ettiriyoruz. Şu anda Haliç Tersanesi’ni Bilim Merkezi yapıyoruz. İçerisinde Zemin İstanbul da olacak. Bütün bunların başlangıç merkezi Başakşehir Living Lab’dir. Şu anda İstanbul’da birçok living lab, bilim ve teknoloji merkezleri var. Ama biz istiyoruz ki, Haliç’te kuracağımız bilim merkezi en iyisi olsun, dünya ile kıyaslayalım. İnşallah yaptığımız yatırım ve hizmetlerle dünyadaki gençlerin ulaşabildiği, ama sizlerin ulaşamadığı hiçbir imkan ve teknolojik yenilik kalmayacak. Dünyadaki gençler neye ulaşıyorsa sizlerde aynı şeylere ulaşabileceksiniz.” ifadelerini kullandı.





“GENÇLERDEN BEKLENTİMİZ ÇOK BÜYÜK”

İnternet üzerinden hizmet veren alışveriş siteleri ve sosyal medya uygulamalarını kuran insanların hepsinin 30 yaş altında genç girişimciler olduğunu dile getiren Başkan Mevlüt Uysal, “Dünyada oteli olmadığı halde internet üzerindeki bir uygulamayla tatil pazarlayan şirketler, otel zincirleri olanlardan daha fazla ciro yapıyor. Bir Çinli’nin yaptığı buluşu Türkiye’de Başakşehir’de konuşuyorsak, Türkiye’de sizlerden birisinin yaptığı bir işin Çin’deki herhangi bir konferans salonunda konuşulduğu, sizlerden bahsedildiği günleri bekliyoruz” diye konuştu.

“Sizlere güveniyoruz ve sizlerden beklentimiz büyük” ifadesini kullanan Mevlüt Uysal, idareciler ve eğitimcilerin hızla ilerleyen bilim ve teknolojiye yetişmeye çalıştığını söyledi. Uysal, “Ama siz gençler, bizden daha hızlı koşmak zorundasınız. Bizden daha hızlı koşarsanız, Başakşehir Belediyesi sürücüsüz araçların geçeği yolu yapmaya başlamadan önce, sizlerden sürücüsüz araç yapmaya başlayanlar çıkar. Bunu başarırsak ülkemiz çok farklı bir noktaya gelir” dedi.

“GENÇLERİMZLE DÜNYANIN BARIŞ VE HUZURUNA TALİBİZ”

Geçmişte atalarımızın neler yaptığına dikkat çeken Mevlüt Uysal, “Osmanlı Devleti 6 asır dünyaya neyle hükmetti? 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u o günün en ileri teknolojisi olan topu üreterek fethetmişti. İnovasyonu kullanarak karadan gemileri yürütmüş, Haliç’e indirmişti. Devrinin en mükemmel alışveriş merkezi olan Kapalıçarşı’yı kurmuştu. 21 yaşında İstanbul’u fetheden bir komutan nasıl inovasyonu kullandıysa ve 6 asır dünyaya hükmettiysek, inşallah sizlerden biz çok şey bekliyoruz. Dünyada teknoloji hızla gelişirken, bizler görevimizi tam yaparız ve sizlere her türlü imkanları sunarız. İnşallah bunu başaracağız. O zaman dünya daha güzel olacak. O zaman dünyada sıkıntılar bitecek, kardeşlik ve barış gelecek. Atalarımız geçmişte bunu yapmış, biz de buna talibiz. Dünyanın barış ve huzuruna talibiz. İnşallah bunu siz gençlerimizle birlikte başarırız” diye konuştu.