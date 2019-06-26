İBB Duyuru, Ekrem İmamoğlu gelmeden temizliğe başladı

31 Mart'taki seçimin iptalinin ardından 23 Haziran'da yapılan seçimlerde CHP adayı Ekrem İmamoğlu, bir kez daha İBB Başkanı seçildi.

İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildikten sonra paylaşımlarını kaldıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal medya hesapları, Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıkarmış, seçimin yenilenmesi kararını da büyük bir mutlulukla paylaşmıştı.

İBB Başkanı'nın yarın devir-teslim töreniyle göreve başlamasından önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin @ibbduyuru hesabı, gizli hesap olarak değiştirildi.

TWEETLER SİLİNDİ

Hergün İstanbul ve belediyenin faaliyetleriyle ilgili paylaşımlar yapan @ibbduyuru hesabındaki tweetlerin sayfada hiç yer almadığı görüldü.

BEĞENİ SAYISI DÜŞTÜ

Sayfadan aralıklı zamanlarda alınan ekran görüntülerinde beğeni sayısının azaldığı dikkat çekerken, silinen tweetler yerine sadece 6 tweet paylaşımı yapıldı.