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İBB iş başvuruları için site kurdu

İş arayanlar İBB'nin kariyer sayfasına online olarak başvurup tüm süreci takip edebilecekler.

Haber Merkezi | 23.09.2019 - 10:09..
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İBB iş başvuruları için site kurdu

Geçtiğimiz gün, İBB'nin şirketlerinden olan Medya AŞ'nin yayınladığı iş ilanına binlerce kişi başvurmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni bir kariyer sitesi kurdu.

ŞEFFAF İŞE ALIM SÜRECİ

Bu kariye sitesinde kişi, özelliklerine göre en adil şekilde işe alınacak. Bu süreçte; ulaşılabilir, şeffaf ve kapsayıcı olmayı hedeflediler.

 

İBB iş başvuruları için site kurdu

ÖZGEÇMİŞLERİNİ OLUŞTURUP BAŞVURABİLECEKLER

kariyer.ibb.istanbul sitesine giren bir vatandaş, öncelikle kendi özgeçmişini oluşturabilecek. Sitedeki ilanlar kendi özelliklerine uygun gözüküyorsa başvuru yapabilecek ve tüm değerlendirme sürecini buradan takip edebilecek.

İBB iş başvuruları için site kurdu

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