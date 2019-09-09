İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 8. Dönem 1. Toplantı Yılı Eylül Ayı toplantı döneminin 1. Birleşimi bugün yapıldı.

Toplantıda; İBB'deki işten çıkarmalar, Yenikapı'daki araç sergisi, geçmiş dönemde İBB'nin vakıflara yaptığı destekler, israf tartışmaları sıkça tartışıldı.

Meclis üyelerinin konuşmaları esnasında yaptığı konuşmalara da sıralarda oturan üyelerden ilginç tepkiler geldi.

iSRAF BEDDUASINA 'AMİN' KARŞILIĞI

AK Parti Ümraniye Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, kürsüde konuşmada, Yenikapı'da sergilenen araçlardan bahsederek; "Ben oraya gittim, şunu tavsiye ediyorum, girişlere birkaç tane de itfaiye aracı koysaydınız, ortaya da bir tane metro daha güzel bir algı yapmış olurdunuz. Bundan dolayı hiçbir mağduriyet yaşanmadığını söylediniz. Ümraniye’de Ayşe Gülşen 90 yaşında ve kalça kırığı var. Sizin keyfi uygulamasından dolayı hasta gidemedi. Çok değerli grubu başkan vekilini buradan söyledi, israf haramdır. İsraf yapanın Allah belasını verin. İsraf var diye bunu bir algı operasyonu olarak hizmet araçlarını Yenikapı’ya götürenlerin de Allah belasını versin." dedi.

Tuncer'in bu sözlerine karşılık kürsünün tam karşısında bulunan CHP ve İyi Parti sıralarındaki İBB Meclis üyeleri ise "Amin" diye bağırarak karşılık verdi.

İBB Meclisi'nde israf bedduası ve 'amin' sesleri VİDEO