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EYP ile tuzaklanan motosiklet etkisiz hale getirdi

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İBB Meclisi'nde 'o elini indir' tartışması

1 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter beraat kararına itiraz etti FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eden Yeter, mahkemenin 'delil yetersizliği' gerekçesini değiştirmesini istedi.

2 MSB: YPG'lilerin bombalı tuzağı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı'nın, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki faaliyetleri sürüyor.

3 İBB Meclisi'nde 'o elini indir' tartışması İBB Meclis Toplantısı'nda yaşanan gergin anlarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Partili meclis üyesi tartıştı. O anlarda İmamoğlu da sesini yükseltti.

4 PKK'lıların kullandığı 4 sığınak etkisiz hale getirildi Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında, teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit edildi.

5 Aile yanında yaşayan dünyanın en uzun yılanı İngiltere'nin Tewkesbury bölgesinde yaşayan bir ailenin yanında kalan 6 metrelik yılan, dünyanın en uzun yılanı olarak rekor kırdı.

6 İşsizlik sigortasının kapsamının genişletilmesi talebi İşçi ve işveren birlikte İŞKUR'un 10'uncu Genel Kurulu'nda ortak bir çağrı yaparak, işsizlik sigortasının kapsamının iyileştirilmesini talep etti.