İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kasım ayı birinci oturumu, bugün gerçekleştirildi.
Toplantıda İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da söz alarak konuşma yaptı.
Özkan'ın konuşması sırasında AK Parti sıralarından tepki gelince, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tartışmaya dahil oldu.
İBB Meclisi'nde 'o elini indir' tartışması VİDEO
"HADDİNİ BİLDİRİRİM SANA"
AK Partili İBB Meclis üyesinin sesini yükseltmesi üzerine İmamoğlu; "Ben bağırmıyorum. Elini indir, sakin ol. Haddini bildiririm sana. Sayın Grup Başkanvekili terbiye sınırlarını aşan üyeni uyar." dedi.