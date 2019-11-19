İBB üniversite öğrencilerine burs dağıtıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimleri öncesinde en çok tartışılan vaatlerden biri; üniversite öğrencilerine verilen burslardı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu vaadiyle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

"3 BİN 200 TL YARDIM"

İmamoğlu, "İstanbullu üniversite öğrencileri için eğitim yardımına başlıyoruz. 30 bin öğrencimize yıllık 3 bin 200 TL eğitim yardımı yapacağız." diyerek burs başvurularının başladığını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu: Üniversite öğrencileri için eğitim yardımına başlıyoruz VİDEO

3 SEFERDE ÖDEME YAPILACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı bu hizmetle, yardımı almaya hak kazanan her öğrenciye, yılda, 3 bin 200 TL ödeme yapılacak. Ödemeler, Aralık’ta 1200 TL, Şubat’ta 1000 TL, Mayıs ayında bin TL olarak üç seferde gerçekleştirilecek. 18 Kasım Pazartesi günü gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden alınmaya başlanan başvurular 24 Kasım Pazar günü sona erecek.