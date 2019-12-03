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İBB'de farklı inançlardan 50 din görevlisi işe başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Müslümanlık haricinde farklı inançlara hizmet etmesi için 50 din görevlisini aldıklarını duyurdu.

Haber Merkezi | 03.12.2019 - 16:20..
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İBB'de farklı inançlardan 50 din görevlisi işe başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından Müslümanlık haricindeki inanç mensuplarını ilgilendiren bir paylaşım yaptı.

"TÜM İNANÇLARA EŞİT HİZMET..."

İmamoğlu mesajında; "İBB'de farklı inanç gruplarına hizmet edecek din görevlileri görev yapmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kadim şehrin tüm inanç gruplarına eşit hizmet sunacak." ifadelerine yer verdi ve bir video paylaştı.

Videoda İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç; her inanışa mensup vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceklerini belirtti.

İBB'de farklı inançlardan 50 din görevlisi işe başladı VİDEO

İBB'de farklı inançlardan 50 din görevlisi işe başladı

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