İBB'de farklı inançlardan 50 din görevlisi işe başladı

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Bolu'da karısını 32 bıçak darbesiyle öldürdü

Eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü söyleyen zanlı, daha önce eşine şiddet uygulayıp uygulamadığı yönündeki soruya, "Hayvan değiliz. Akıl var fikir var, neden vurayım?" diye cevap verdi.