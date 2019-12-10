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İBB’nin 2020 bütçesi 25 milyar 850 milyon TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 gelir tahmini 21 milyar 250 milyon TL olarak belirlenirken, gelir-gider arasındaki 4 milyar 600 milyon TL’lik fark, borçlanma ile kapatılacak.

DHA | 10.12.2019 - 16:32..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2020 yılı bütçesi, cuma günü Belediye Meclis gündemine sunulacak.

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB’nin yeni yönetim,i 2020 yılı bütçesini hazırladı. Hazırlanan yeni bütçe kararnamesine göre, 2020 bütçesi 25 milyar 850 milyon TL olarak belirlendi.

İBB’nin 2020 gelir tahmini ise kararnamede, 21 milyar 250 milyon TL olarak gösterildi.

"DENKLİK SAĞLANDI"

Bütçe denkliği ile ilgili olarak kararnamede “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 4 milyar 600 milyon Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.” denildi.

BORÇLANMA MİKTARINDA ARTIŞ

İBB’nin 2019 yılına ait bütçesi 23 milyar 800 milyon TL olarak hazırlanmış, bütçe denkliği için ise 3 milyar 200 milyon TL’lik borçlanma tahmini yapılmıştı. Geçen yılki bütçeye göre İBB’nin 2020 bütçesinde 2 milyar 50 milyon TL’lik bir artış öngörülmesine karşın, borçlanma miktarında da bir milyar 400 milyon TL’lik artışa gidildi.

ARSA SATIŞIŞINA 2020’DE DEVAM

İBB’nin 2020 yılı gelirleri ana başlıklarla şu kalemlerden oluşuyor:

"Kişi ve kurumlardan alınan paylar: 15 milyar 710 milyon TL.

Taşınmaz, bir başka ifade ile arsa, daire, dükkan, ofis gibi yerlerin satışından elde edilecek gelirler: 4 milyar 39 milyon TL.

Mal ve hizmet satış gelirleri, kurumlar karları gelirleri, kira gelirleri toplamı: Bir milyar 248 milyon TL.

Diğer kalemlerle birlikte gelirlerin toplamı: 21 milyar 250 milyon TL.

İBB’nin 2020 yılı personel giderleri: Bir milyar 662 milyon 894 bin TL.

Mal ve hizmet alım giderleri: 7 milyar 341 milyon 825 bin TL.

Sermaye giderleri: 9 milyar, 874 milyon 330 bin TL.

Cari transferler: 2 milyar 576 milyon 403 bin TL. Cari transferler içindeki 2 milyar 40 milyon 782 bin TL’lik kısmı hane halkına yapılan transferler oluşturuyor.

Faiz giderleri: Bir milyar 506 milyon 300 bin TL.

Yedek ödenek: Bir milyar 800 milyon TL.

Diğer kalemlerle birlikte giderlerin toplamı: 25 milyar 850 milyon TL."

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