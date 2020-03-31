İBB'nin otobüslerinde hala sosyal mesafe kuralı yok

Koronavirüs vakalarının Türkiye'ye sıçramasıyla birlikte başta hükümet tarafından olmak üzere birtakım tedbirler alındı.

Bu tedbirlerin başında ise, en önemlisi sosyal mesafe...

İSTANBUL'DA HER SABAH AYNI MANZARA

3 gündür İstanbul'daki yoğun olan toplu taşımalardan gelen görüntüleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi yalanlarken, aynı görüntüler gelmeye yine devam ediyor.

İBB, toplu ulaşım seferlerini azaltınca metrobüs ve otobüslerde büyük yoğunluk yaşandı ve sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Bu sabah da işe gitmek zorunda olan yolcular aynı sıkıntıyı yaşayınca duruma büyük tepki gösterdi.

İBB SÖZCÜSÜ: ORGANİZASYON

Daha önceki çekilen toplu taşımalardaki yoğunluk görüntülerine ilişkin açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, yaşananların organizasyon olduğunu söyledi ve durumu mahkemeye taşıyacaklarını ifade etmişti

İMAMOĞLU: MAÇA GİTMİYORLAR, NAMAZA GİTMİYORLAR..

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaşanan kalabalığın organizasyon olduğunu düşünüyor.

Dün FOX TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İmamoğlu, ortaya çıkan görüntülere ilişkin "Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete. Dünya değişti ama kafalar değişmedi." dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan otobüs iddialarına yanıt ViDEO