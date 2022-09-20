1 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

1 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK mensubu 1 teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2010 yılında terör örgütüne katıldığı, Kuzey Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Teslim olan örgüt üyesi sayısı 90 oldu

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 90’a yükseldi.