1003 şükür kurbanı kesilecek

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Camilerin yeniden ibadete açılması dolayısıyla yarın saat 11.00'de merkezi camilerde 1003 şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer birçok önlemler almıştı.

Salgınla mücadele kapsamında camilerde cemaatle namaz kılmak yasaklanmıştı.

Alınan tedbirler sonucu vaka sayılarındaki düşüş ve iyileşen hasta sayılarındaki artış günden güne daha iyi olurken, Türkiye'de normalleşme süreci yavaş yavaş başladı.

Camilerde ara verilen cemaatle ibadete, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Fatih Camisi'nde kıldıracağı cuma namazıyla başlanacak.

ŞÜKÜR KURBANI KESİLECEK

Camilerin yeniden ibadete açılması dolayısıyla yarın saat 11.00'de merkezi camilerde 1003 şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Belki önümüzdeki, belki daha sonraki haftalarda Sultan Ahmet Camimizin avlusunda, meydanında cuma namazı kılacağız." dedi.