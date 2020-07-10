Türkiye'de günün korona tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1493 kişi daha iyileşti. Ölümcül virüs 23 can daha aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin günün tablosunu Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca'nın açıkladığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1003 kişiye korona tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 200 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte 1493 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı 191 bin 883 oldu.

Bakan Koca tabloyu, "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000’in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı." notuyla paylaştı.