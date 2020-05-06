11 ilde koronavirüs nedeniyle karantina kararları

Koronavirüs önlemleri kapsamında, bugünden itibaren 11 ildeki bazı mahalle, köy, sokak ve apartmanlar için karantina kararı verildi.

Manisa Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında Salihli’nin Karaağaç Mahallesi’nin 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi 05.05.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05.05.2020 tarihli ve 2020/14 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

BURSA'DA BİR SOKA KARANTİNADA

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde korona virüs vakalarının artması sebebiyle 2. Server Sokak’ın İlçe Hıfzıssıha Kurulunun kararı ile bugünden itibaren 14 günlük karantina altına alındığı ve gerekli tedbirlerin uygulandığı belirtildi.

ÇORUM'DA BİR KÖY, KARANTİNAYA ALINDI

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İlçeye bağlı Kula köyünde giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kula köyünde yaşayan 3 kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor.







ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 bina karantinaya alınırken, 3 binada ise karantina uygulaması sonlandırıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda, merkez Haliye ilçesinin Devteşti Mahallesi’nde ve Viranşehir ilçesinin Yeni Mahallesi’nde birer kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kişilerin yaşadığı 2 binada, 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Siverek, Haliliye ve Suruç ilçesinde birer binada uygulanan 14 günlük karantina uygulaması sona erdi.

ÇANKIRI

Çankırı’nın merkez Esentepe Mahallesi, koronavirüs vaka sayısındaki artış sonrasında yayılımı engellemek amacıyla karantinaya alınarak giriş ve çıkışları kapatıldı.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda mahallenin 14 gün boyunca karantina altına alındığı bildirildi. Mahalledeki vaka sayısının artması sonrasında alınan önlemler kapsamında giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Dün gece 00.00 itibari ile mahallenin giriş ve çıkışları polis ekipleri tarafından kapatılırken girmek isteyen vatandaşlar ise geri gönderildi. Mahalledeki vatandaşlar da sık sık kurallara uymaları noktasında uyarılıyor.

KAYSERİ

Kayseri'nin Develi İlçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında 7 ev karantinaya alındı.

Mahallede yapılan sağlık taraması sonucu 22 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı.

Test sonuçları pozitif çıkan 22 kişi Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı. Mahalledeki 7 evde ise karantina uygulaması başlatıldı.

VAN

Van'ın İpekyolu ilçesinde 4 mahallenin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Ortanca Mahallesi'nde ikamet eden Eralan ailesinden 4, Eraygen ailesinden de 2 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ortanca Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen taziye çadırı kuran vatandaşlar ve buna izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, Muhtar Mehmet Nuri Yönten görevi ihmalden İpekyolu Kaymakamlığınca görevden alınmıştır. Ayrıca, kurulan taziyeye katılarak koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşlarla temasta bulunan çok sayıda vatandaşın olduğu değerlendirilen Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri de İpekyolu İlçesi Hıfzıssıhha Kurulunca karantinaya alınmıştır."

BALIKESİR

Dursunbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilçeye bağlı kırsal Selimağa Mahallesi'ndeki 141-1 ile 142 ve 143 numaralı müstakil evleri birbirine bağlayan sokakta koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle karantina kararı alındı.

Söz konusu sokakta acil sağlık ihtiyaçları hariç ikinci bir emre kadar kolluk marifetiyle 14 gün boyunca tüm giriş ve çıkışlar durduruldu.

Karantina bölgesinde bulunan vatandaşların olası ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından karşılanacak.

KÜTAHYA

Simav merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan, 600 kişinin yaşadığı Çakırlar köyünde, 2 kişinin kornavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine koronavirüs tedbirleri kapsamında, yerleşimdeki 29 evin karantinaya alındığı belirtildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 135 hanelik Çakırlar köyünün, 8 Nisan'da koronavirüs vakasına rastlanılması üzerine karantinaya alındığını, 27 Nisan'da ise uygulamanın sona erdirildiğini söyledi. Kaymakam Halim, köyün ikinci kez, Simav Hıfzıssıhha Kurulu'nun 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği toplantı sonrası karantinaya alındığını, testi pozitif çıkan kişilerle teması tespit edilen 29 hanede uygulamanın başlatıldığını kaydetti.

Ev karantinasına ve diğer emirlere uymayanlar hakkında 'İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi ile 'Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Çakırlar köyünde sağlık ekipleri tarafından başlatılan tarama çalışmalarına devam ediliyor.

ISPARTA

Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde, 2 kişinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkmasının ardından karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararda, köyde 2 kişinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeniyle koronavirüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması için saat 17.00'de 19 Mayıs'a kadar karantina başlatıldığı belirtildi.

TRABZON

Arsin ilçesinde, koronavirüs vakası görülen apartman karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakası görülen Güzelyalı Mahallesi 342’inci Sokak'ta bulunan Uğur Apartmanı'nın karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine apartmanın giriş ve çıkışı kapatıldı. Bina çevresinde de güvenlik önlemi alındı.