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    12 Eylül Türkiye'nin koronavirüs verileri

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1509 yeni vaka daha tespit edildi. 48 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 12.09.2020 - 19:30
    • Güncelleme : 12.09.2020 - 19:30
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    12 Eylül Türkiye'nin koronavirüs verileri

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 1509 kişinin daha koronaya yakalandığı tespit edildi.

    Tedavi altında olan 1207 kişi sağlığına kavuşurken, 48 kişi yaşamını yitirdi.

    "AĞIR HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

    Bakan Koca tabloyu, "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç birlikte mücadeledir." notuyla paylaştı.

    12 Eylül Türkiye nin koronavirüs verileri #1

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