Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komandolar tarafından yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Kuzey Irak’taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarda kahraman komandolar, terör örgütü PKK’lı teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmatı ele geçirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe - Kaplan Operasyonu kapsamında son yapılan arama-tarama faaliyetleriyle bölgede, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet kullanılmamış A4 TAS füzesi, 200 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 1 adet patlamamış roket mühimmatı, 1 adet patlamamış 60 mm havan mühimmatı, 1 adet patlamamış top mühimmatı, 1 adet Doçka uçaksavar namlusu, 1 adet kullanılmış kornet, 2 adet Alpha Fire düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP), 2 adet fünye, 100 kilogram amonyum nitrat, 1 adet telsiz ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilirken, ele geçirilen malzemeler ve EYP’ler METİ Timi tarafından yerinde imha edildi.

Pençe - Kaplan Operasyonu’nda PKK mühimmatı ele geçirildi- VİDEO







































