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    Hakkari'de 2 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • AA
    • 31.08.2020 - 19:25
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    Hakkari'de 2 terörist öldürüldü

    Mehmetcik'in yurt içinde hain teröristlere karşı mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

    Bu kapsamda hayata geçirilen operasyonlarda PKK üyeleri bir bir avlanıyor.

    İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kazan Vadisi bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve M-16 piyade tüfeği ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

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