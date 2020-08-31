Hakkari'de 2 terörist öldürüldü
- AA
- 31.08.2020 - 19:25
Mehmetcik'in yurt içinde hain teröristlere karşı mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda hayata geçirilen operasyonlarda PKK üyeleri bir bir avlanıyor.
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kazan Vadisi bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve M-16 piyade tüfeği ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.