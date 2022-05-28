Van'da 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Van'ın Gevaş ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, gözlatına alınan göçmen kaçakçısı 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçlarının engellenmesi, Van ili genelinde bu suçu organize eden şahısların tespiti ve yakalanması kapsamında çalışmalar yapıldı.

8 göçmen kaçakçısı yakalandı

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gevaş ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçunu yüksek meblağlar karşılığında organize ettiği belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tutuklandı

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan B.A., N.A., A.E., M.C., E.A., N.A., Ö.A. ve M.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.