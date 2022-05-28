Van'da 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Van'ın Gevaş ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, gözlatına alınan göçmen kaçakçısı 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 28.05.2022 - 20:06
İl jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçlarının engellenmesi, Van ili genelinde bu suçu organize eden şahısların tespiti ve yakalanması kapsamında çalışmalar yapıldı.
8 göçmen kaçakçısı yakalandı
Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gevaş ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçunu yüksek meblağlar karşılığında organize ettiği belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Tutuklandı
DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan B.A., N.A., A.E., M.C., E.A., N.A., Ö.A. ve M.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.