Bodrum'da bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nı Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirmek isteyen tatilciler, ilçede yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte tatil 5 güne uzadı.

Tatili fırsat bilen vatandaşlar, havaların ısınmasıyla soluğu Bodrum'da aldı.

Ramazan Bayramı’ndan önceki son mesai gününde Bodrum’a gelen yerli turistler, ilçede trafik yoğunluğu oluşturdu.

4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Bodrum’un Emin Anter Bulvarı, Kıbrıs Şehitler Caddesi ve Konacık Atatürk Bulvarı’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik yoğunluğu nedeniyle bazı noktalarda 4 kilometreye yaklaşan araç kuyruğunun olduğu, Konacık Atatürk Bulvarı, Yeni Hastane Kavşağı’nda başlayan araç kuyruğunun Konacık Kavşağı’na kadar yaklaştığı görüldü.

İHA'nın haberine göre, kimi sürücülerin ise kural ihlali yaparak emniyet şeridi ve kaldırımdan ilerledikleri gözlemlendi.

Bodrum’da yaşayan bazı vatandaşların ise tatillerini ilçe dışında geçirmek istemesi, gidiş istikametinde de araç yoğunluğu oluşturdu.

Bodrum’da bayram trafiği başladı VİDEO

Sefer sayısı 2 katına çıktı

Bu arada, Milas-Bodrum Havalimanı’nda bayram trafiğini karşılamak üzere tüm hazırlıklar tamamlanırken, sefer sayılarının 2 katına çıkarıldığı öğrenildi. 29 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında iç hatlarda günlük 24 olan sefer sayısının 50’ye çıkarıldığı kaydedildi.