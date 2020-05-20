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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

    Bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
    • DHA
    • 20.05.2020 - 09:29
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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

    Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle çalışanların mesaileri başladı.

    Yasak nedeniyle boş kalan yollarda yasağın kalkmasının ardından araç yoğunluğu oluştu.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 24

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'nda trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 24 olarak ölçüldü.

    Ekiplerin yoğunluğu azaltma çalışmaları devam ediyor.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu -1

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu -2

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu -3

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu -4

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu -5

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu -6

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