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- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
- DHA
- 20.05.2020 - 09:29
Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle çalışanların mesaileri başladı.
Yasak nedeniyle boş kalan yollarda yasağın kalkmasının ardından araç yoğunluğu oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 24
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'nda trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 24 olarak ölçüldü.
Ekiplerin yoğunluğu azaltma çalışmaları devam ediyor.