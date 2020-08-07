Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist, teslim oldu

MSB, PKK'dan kaçan 1 teröristin Cizre'de teslim olduğunu açıkladı.

PKK terör örgütünden kaçanları güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin daha, teslim olduğunu açıkladı.

"PKK'DAN KAÇIŞLAR SÜRÜYOR"

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken, terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Şırnak/Cizre’deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.