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    Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist, teslim oldu

    MSB, PKK'dan kaçan 1 teröristin Cizre'de teslim olduğunu açıkladı.
    • DHA
    • 07.08.2020 - 13:48
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    Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist, teslim oldu

     

    PKK terör örgütünden kaçanları güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin daha, teslim olduğunu açıkladı.

    "PKK'DAN KAÇIŞLAR SÜRÜYOR"

    Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken, terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Şırnak/Cizre’deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

    Şırnak ta 1 PKK lı terörist, teslim oldu #1

     

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