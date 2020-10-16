Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mehmetçik dağları teröristlere dar etmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon düzenlendi.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın da destek verdiği operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.