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    Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • AA
    • 16.10.2020 - 21:35
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 21:35
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    Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Mehmetçik dağları teröristlere dar etmeye devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon düzenlendi.

    2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın da destek verdiği operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    Bölgede operasyon devam ediyor.

    Şırnak ta 2 terörist etkisiz hale getirildi #1

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