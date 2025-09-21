Abone ol: Google News

20 Eylül reyting sonuçları: Gönül Dağı rakiplerini solladı

20 Eylül 2025 Cumartesi günü birbirinden güzel programlar ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

Yayınlama Tarihi: 21.09.2025 12:03
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

20 EYLÜL CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Can Borcu” ,  3. sırada ise  TV8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye”  yer aldı.

AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “MasterChef Türkiye”, 3. sırada ise “Veliaht” tekrar bölümü yer aldı.

ABC’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “MasterChef Türkiye”, 3. sırada ise “Can Borcu” yer aldı.

