2005 yılı komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında 27 gözaltı

2005 yılı komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında, 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Türkiye'de, FETÖ ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'ye yönelik bir soruşturma yürüttü.

Başsavcılık, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine çalışma başlattı.

10 AYRI İLDE GÖZALTI KARARI

FETÖ üyelerinden sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 27 FETÖ/PDY mensubu hakkında, 10 ayrı ilde 8 Ocak 2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

EKİPLER YAKALAMA ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.