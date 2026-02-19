2026 ilk iftar ve son iftar nerede açılacak? En uzun oruç bu şehirde tutulacak

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in gelişiyle birlikte Türkiye genelinde ilk sahur heyecanı yaşandı. Milyonlarca mümin, sabır ve bereket ayı olan bu mübarek dönemin ilk orucuna niyetlendi.

Ramazan’ın başlamasıyla beraber vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ise coğrafi konumun getirdiği farklar geliyor.

Türkiye’nin doğusu ile batısı, kuzeyi ile güneyi arasında yaşanan dakika farkları, iftar sofralarının kurulma saatlerini ve toplam oruç tutma sürelerini doğrudan etkiliyor.

Peki, ilk iftar ve son iftar nerede açılacak? En uzun oruç hangi şehirde tutulacak?

İLK VE SON İFTAR NEREDE VE NE ZAMAN?

Bugün ilk iftar saat 17.51’de Iğdır’da yapılacak. Günün son iftarı ise 19.01’de Çanakkale’de açılacak.

Ramazan’ın ilk gününde en uzun oruç Hatay’da 12 saat 34 dakika olarak tutulacak. En kısa oruç süresi ise 12 saat 26 dakika ile Sinop ve Kırklareli’nde kaydedilecek.