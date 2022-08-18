MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, kahraman Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.
- 18.08.2022 - 19:51
- Güncelleme : 18.08.2022 - 19:57
PKK'ya yönelik darbeler peş peşe gelmeye devam ediyor.
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"2 PKK'lı etkisiz hale getirildi"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."