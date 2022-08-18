Petrol
95.84
2.34%
Euro
18.2504
-0.14%
Dolar
18.0567
0.61%
Altın
1.02
0.34%
Borsa
302
1.34%
Bitcoin
426.358
0.24%
BTXN Coin
6.16
1.48%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, kahraman Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.
    • 18.08.2022 - 19:51
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 19:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

    PKK'ya yönelik darbeler peş peşe gelmeye devam ediyor.

    Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "2 PKK'lı etkisiz hale getirildi"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

    MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi #1

    MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi #2


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu
    Yaşam

    Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

    Instagram Reels, yeni özelliklerine kavuştu
    Teknoloji

    Instagram Reels, yeni özelliklerine kavuştu

    Görüş Bildir