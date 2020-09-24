24 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1721 yeni vaka tespit edildi.
- Haber Merkezi
- 24.09.2020 - 19:19
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs verilerini paylaştı.
Koca'nın paylaştığı verilere göre bugün 1721 yeni vaka tespit edilirken 74 kişi yaşamını yitirdi.
Tedavi altındaki 1241 kişi ise sağlığına kavuştu.
"AĞIR HASTA SAYIMIZ BUGÜN 1573'E YÜKSELDİ"
Bakan Koca paylaşımını, "Ağır hasta sayımız 1.573’e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım." notuyla yaptı.