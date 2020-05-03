247 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, 54 ildeki 247 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararlarının kaldırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 31 ilde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı ve karantina bölgeleri hakkında bilgilendirme yaptı.

27 BİN İŞLEM YAPILDI, 247 YERDE KARANTİNA KALKTI

Bakanlık, 3 günlük yasak boyunca 27 bin 828 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını ve 247 yerleşim yerinde ise karantina kararının kaldırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kısıtlamanın başladığı 30 Nisan saat 24.00 ile bugün saat 20.00 arasında karara uymayan 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem uygulanmıştır. 54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır.

"İYİ SONUÇLAR REHAVETE NEDEN OLMAMALIDIR"

Tedbirler sonuç vermeye başlamıştır ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir.

Vatandaşlarımızdan ricamız sosyal mesafe ve izolasyonu sağlamaları, belirtilen alanlarda maske takma zorunluluğuna uymaya devam etmeleridir" ifadelerine yer verildi.