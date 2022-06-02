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    25 işaret dili tercümanı alımı yapılacak

    Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 işaret dili tercümanı alacak.
    • 02.06.2022 - 06:34
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    25 işaret dili tercümanı alımı yapılacak

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 25 işaret dili tercümanı alımı ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

    25 işaret dili tercümanı alımı

    Yayınlanan ilana göre ise, 25 ildeki işaret dili tercümanı pozisyonlarına atanmak üzere mesleki uygulama sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacak.

    Adayların en az lisans düzeyinde mezun olması, 65 yaşını bitirmemiş olması, KPSS P(3) B grubu puan türünden en az 60 puan alması, işaret dili tercümanlığı yapacak seviyede işaret dili bildiğini gösterir belge veya sertifika sahibi olması gerekiyor.

    25 işaret dili tercümanı alımı yapılacak #1

    Başvurular 6-10 Haziran arası yapılacak

    AA'nın haberine göre, adaylar başvurularını 6-10 Haziran'da e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru ve tercihlerin alınması, başvuru şekli, başvuruların değerlendirilmesi, istenen belgeler, sonuçların duyurulması, sınavın şekli, konusu, tarihi, yeri ve sonuçların ilanı ile diğer hususlara ilişkin bilgiler "www.aile.gov.tr" üzerinden duyurulacak.

    25 işaret dili tercümanı alımı yapılacak #2


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