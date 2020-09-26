26 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1511 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 1511 yeni vaka tespitedilirken, 71 kişi yaşamını yitirdi.

"HASTA SAYISI DÜŞÜYOR"

Bakan Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün." ifadeleriyle yaptı.